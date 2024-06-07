Зюзюк (Мохова) Татьяна Григорьевна 06.01.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зюзюк (Мохова) Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1869 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1907

Отец: Мохов Григорий Емельянович

Мать: Мохова Екатерина (Антониевна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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