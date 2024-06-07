Мохова Екатерина (Антониевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мохова) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Мохов Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мохова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Мохов Григорий Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Мохова) Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Мохов Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
05.07.1898
Дочь: (Мохова) Евфимия Григорьевна
Отец ребёнка: Мохов Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
03.03.1899
Дочь: (Мохова) Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Мохов Григорий Емельянович
С. Неждановка
Рождение ребёнка
21.01.1901
Отец ребёнка: Мохов Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
01.01.1903
Отец ребёнка: Мохов Григорий Емельянович
С. Неждановское, Тобольская губерния, Тарский уезд. Крещение 26.01.1903
Рождение ребёнка
06.01.1907
Дочь: Зюзюк (Мохова) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Мохов Григорий Емельянович
Смерть
Неизвестно