Мохова Екатерина (Антониевна) 31.12.1869 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мохова Екатерина (Антониевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мохова) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Мохов Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мохова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Мохов Григорий Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мохов Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Мохова) Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Мохов Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
05.07.1898

Дочь: (Мохова) Евфимия Григорьевна

Отец ребёнка: Мохов Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
03.03.1899

Дочь: (Мохова) Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Мохов Григорий Емельянович

С. Неждановка
Рождение ребёнка
21.01.1901

Сын: Мохов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Мохов Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
01.01.1903

Сын: Мохов Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Мохов Григорий Емельянович

С. Неждановское, Тобольская губерния, Тарский уезд. Крещение 26.01.1903
Рождение ребёнка
06.01.1907

Дочь: Зюзюк (Мохова) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Мохов Григорий Емельянович

Смерть
Неизвестно

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