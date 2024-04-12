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Майков Николай Аполлонович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

28.08.1794 ст.

Дата смерти

23.08.1873 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1794 ст.

Отец: Майков Аполлон Александрович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
30.07.1820 ст.

Жена: Майкова Евгения Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.05.1821 ст.

Сын: Майков Аполлон Николаевич

Мать ребёнка: Майкова Евгения Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.08.1823 ст.

Сын: Майков Валериан Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.07.1826 ст.

Сын: Майков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Майкова Евгения Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1831

Сын: Майков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Майкова Евгения Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.03.1839 ст.

Сын: Майков Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Майкова Евгения Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
23.08.1873 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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