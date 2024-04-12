Майков Николай Аполлонович
Место рождения
Дата рождения28.08.1794 ст.
Дата смерти23.08.1873 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1794 ст.
Отец: Майков Аполлон Александрович
Бракосочетание
30.07.1820 ст.
Жена: Майкова Евгения Петровна
Рождение ребёнка
23.05.1821 ст.
Сын: Майков Аполлон Николаевич
Мать ребёнка: Майкова Евгения Петровна
Рождение ребёнка
28.08.1823 ст.
Сын: Майков Валериан Николаевич
Рождение ребёнка
24.07.1826 ст.
Сын: Майков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Майкова Евгения Петровна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Майков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Майкова Евгения Петровна
Рождение ребёнка
28.03.1839 ст.
Мать ребёнка: Майкова Евгения Петровна
Смерть
23.08.1873 ст.