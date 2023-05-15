Майков Аполлон Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти01.01.1839 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Майков Александр Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1794 ст.
Сын: Майков Николай Аполлонович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Свиньина Надежда Аполлоновна
Смерть
01.01.1839 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург