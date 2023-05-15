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Майков Аполлон Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

01.01.1839 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Майков Александр Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1794 ст.

Сын: Майков Николай Аполлонович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Свиньина Надежда Аполлоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.01.1839 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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