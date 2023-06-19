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Майков Аполлон Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.05.1821 ст.

Дата смерти

08.03.1897 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1821 ст.

Отец: Майков Николай Аполлонович

Мать: Майкова Евгения Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1852

Жена: Майкова Анна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1853

Сын: Майков Николай Аполлонович

Мать ребёнка: Майкова Анна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Майкова Вера Аполлоновна

Мать ребёнка: Майкова Анна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.12.1861 ст.

Сын: Майков Владимир Аполлонович

Мать ребёнка: Майкова Анна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1866

Сын: Майков Аполлон Аполлонович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
08.03.1897 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург