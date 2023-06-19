Майков Аполлон Николаевич
Место рождения
Дата рождения23.05.1821 ст.
Дата смерти08.03.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1821 ст.
Бракосочетание
1852
Жена: Майкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Майков Николай Аполлонович
Мать ребёнка: Майкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Майкова Вера Аполлоновна
Мать ребёнка: Майкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.12.1861 ст.
Сын: Майков Владимир Аполлонович
Мать ребёнка: Майкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Майков Аполлон Аполлонович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.03.1897 ст.