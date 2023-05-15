Майкова (Штеммер) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1852
Рождение ребёнка
1853
Сын: Майков Николай Аполлонович
Отец ребёнка: Майков Аполлон Николаевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Майкова Вера Аполлоновна
Отец ребёнка: Майков Аполлон Николаевич
Рождение ребёнка
01.12.1861 ст.
Сын: Майков Владимир Аполлонович
Отец ребёнка: Майков Аполлон Николаевич
Смерть
1911