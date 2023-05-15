Майкова (Штеммер) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майкова (Штеммер) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1852

Муж: Майков Аполлон Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1853

Сын: Майков Николай Аполлонович

Отец ребёнка: Майков Аполлон Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Майкова Вера Аполлоновна

Отец ребёнка: Майков Аполлон Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.12.1861 ст.

Сын: Майков Владимир Аполлонович

Отец ребёнка: Майков Аполлон Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1911
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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