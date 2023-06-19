Майкова (Гусятникова) Евгения Петровна
Место рождения
Дата рождения17.12.1803 ст.
Дата смерти19.06.1880 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1803 ст.
Отец: Гусятников Пётр Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.07.1820 ст.
Рождение ребёнка
23.05.1821 ст.
Сын: Майков Аполлон Николаевич
Отец ребёнка: Майков Николай Аполлонович
Рождение ребёнка
24.07.1826 ст.
Сын: Майков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Майков Николай Аполлонович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Майков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Майков Николай Аполлонович
Рождение ребёнка
28.03.1839 ст.
Отец ребёнка: Майков Николай Аполлонович
Смерть
19.06.1880 ст.