Майкова (Гусятникова) Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майкова (Гусятникова) Евгения Петровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.12.1803 ст.

Дата смерти

19.06.1880 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1803 ст.

Отец: Гусятников Пётр Михайлович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
30.07.1820 ст.

Муж: Майков Николай Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.05.1821 ст.

Сын: Майков Аполлон Николаевич

Отец ребёнка: Майков Николай Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.07.1826 ст.

Сын: Майков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Майков Николай Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1831

Сын: Майков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Майков Николай Аполлонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.03.1839 ст.

Сын: Майков Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Майков Николай Аполлонович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
19.06.1880 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург