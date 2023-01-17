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Байкова Ирина

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Байков Осип Михайлович

Отец ребёнка: Байков Михаил Тимофеевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Байков Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Байков Михаил Тимофеевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Байков Павел Михайлович

Отец ребёнка: Байков Михаил Тимофеевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Байков Михаил Тимофеевич

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байков Михаил Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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