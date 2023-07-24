село Максимовка, Богатовский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Максимовка

Богатовский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Самарской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о крестьянине Самарской губернии Бузулукского уезда Максимовской вол. с. Максимовки Новосельцеве Герасиме Ивановиче, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1896 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1191Максимовна (Коржевка), с. каз. и удел.при рч. Съезжей и р. Самаре.802527614331413Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Максимовская волость
721. Максимовка (Коржевка), село бывшее государственное, при реке Самаре, и рч. Съезжей, дворов 451, жителей 3848, волостное правление (уездный город в 80 верстах), церко Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Максимовская волость
деревня Максимовка15021792621081425543428597[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Максимовская волость
С. Максимовка (Коржевка тож) 2 общ-ва. Б. госуд. и удел. Рус. Прав. и сектант.3447Р.р. Самара, Съезжая и Ветлянка858572124182619

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Богатовский район
56145Максимовкасело52°59'с.ш.51°08'в.д.N-39-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Богатовский муниципальный район, Сельское поселение Максимовка
36606416101с Максимовкасело

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