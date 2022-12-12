Байков Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Байков Михаил Тимофеевич
Мать: Байкова Ирина
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Ксения Павловна
Мать ребёнка: Байкова ?
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Наталья Павловна
Мать ребёнка: Байкова ?
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Байкова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байкова ?
Смерть
Неизвестно