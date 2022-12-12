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Байков Павел Михайлович

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Байков Михаил Тимофеевич

Мать: Байкова Ирина

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Ксения Павловна

Мать ребёнка: Байкова ?

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Наталья Павловна

Мать ребёнка: Байкова ?

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Байков Василий Павлович

Мать ребёнка: Байкова ?

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байкова ?

Смерть
Неизвестно
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