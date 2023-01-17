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Байков Михаил Тимофеевич

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Место рождения

Андреевка, Бугурусланский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

1758

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Байков Тимофей

Мать: не указана

Андреевка, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
1784

Сын: Байков Осип Михайлович

Мать ребёнка: Байкова Ирина

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Байков Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Байкова Ирина

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Байков Павел Михайлович

Мать ребёнка: Байкова Ирина

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Байкова Ирина

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Поступил из купцов в мещане г.Бузулук в 1812 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Байкова Ирина

Смерть
1832
Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
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