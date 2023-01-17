Байков Михаил Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Байков Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Байкова Ирина
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Байкова Ирина
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Байкова Ирина
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Байкова Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
Поступил из купцов в мещане г.Бузулук в 1812 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Байкова Ирина
Смерть
1832