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Беляев Григорий Константинов

Место рождения

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.09.1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1802 ст.

Отец: Беляев Константин Антипин

Мать: Беляева Варвара Федотова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
04.02.1829

Жена: Беляева (Малышева) Пелагея Федорова

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Беляев Ульян Григорьев

Мать ребёнка: Беляева (Малышева) Пелагея Федорова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Беляев Семен Григорьев

Мать ребёнка: Беляева (Малышева) Пелагея Федорова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.01.1838 ст.

Сын: Беляев Максим Григорьев

Мать ребёнка: Беляева (Малышева) Пелагея Федорова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.11.1840 ст.

Дочь: Беляев Матрона Григорьева

Мать ребёнка: Беляева (Малышева) Пелагея Федорова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.01.1844 ст.

Сын: Беляев Антон Григорьев

Мать ребёнка: Беляева (Малышева) Пелагея Федорова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.10.1846

Дочь: Беляева Устинья Григорьева

Мать ребёнка: Беляева (Малышева) Пелагея Федорова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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