Беляев Григорий Константинов
Место рождения
Дата рождения23.09.1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1802 ст.
Бракосочетание
04.02.1829
Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Беляева (Малышева) Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Беляева (Малышева) Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
14.01.1838 ст.
Мать ребёнка: Беляева (Малышева) Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
05.11.1840 ст.
Дочь: Беляев Матрона Григорьева
Мать ребёнка: Беляева (Малышева) Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
10.01.1844 ст.
Мать ребёнка: Беляева (Малышева) Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
01.10.1846
Дочь: Беляева Устинья Григорьева
Мать ребёнка: Беляева (Малышева) Пелагея Федорова
Смерть
Неизвестно