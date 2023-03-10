Беляев Константин Антипин
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Беляев Антипа Степанов
Мать: Беляева Мария Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Варвара Федотова
Рождение ребёнка
23.09.1802 ст.
Сын: Беляев Григорий Константинов
Мать ребёнка: Беляева Варвара Федотова
Рождение ребёнка
09.05.1804 ст.
Сын: Беляев Дмитрий Константинов
Мать ребёнка: Беляева Варвара Федотова
Рождение ребёнка
06.02.1806 ст.
Сын: Беляев Алексей Константинов
Мать ребёнка: Беляева Варвара Федотова
Рождение ребёнка
11.04.1808 ст.
Мать ребёнка: Беляева Варвара Федотова
Рождение ребёнка
01.11.1810 ст.
Мать ребёнка: Беляева Варвара Федотова
Рождение ребёнка
19.12.1812 ст.
Сын: Беляев Евфимий Константинов
Мать ребёнка: Беляева Варвара Федотова
Рождение ребёнка
01.06.1815 ст.
Сын: Беляев Федот Константинов
Мать ребёнка: Беляева Варвара Федотова
Рождение ребёнка
26.03.1818 ст.
Дочь: Беляева Мария Константинова
Мать ребёнка: Беляева Варвара Федотова
Рождение ребёнка
17.01.1821 ст.
Дочь: Беляева Ксения Константинова
Мать ребёнка: Беляева Варвара Федотова
Смерть
1857