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Беляев Константин Антипин

Место рождения

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Беляев Антипа Степанов

Мать: Беляева Мария Осипова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Варвара Федотова

Рождение ребёнка
23.09.1802 ст.

Сын: Беляев Григорий Константинов

Мать ребёнка: Беляева Варвара Федотова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.05.1804 ст.

Сын: Беляев Дмитрий Константинов

Мать ребёнка: Беляева Варвара Федотова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.02.1806 ст.

Сын: Беляев Алексей Константинов

Мать ребёнка: Беляева Варвара Федотова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1808 ст.

Сын: Беляев Иван Константинов

Мать ребёнка: Беляева Варвара Федотова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.11.1810 ст.

Сын: Беляев Егор Константинов

Мать ребёнка: Беляева Варвара Федотова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.12.1812 ст.

Сын: Беляев Евфимий Константинов

Мать ребёнка: Беляева Варвара Федотова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.06.1815 ст.

Сын: Беляев Федот Константинов

Мать ребёнка: Беляева Варвара Федотова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.03.1818 ст.

Дочь: Беляева Мария Константинова

Мать ребёнка: Беляева Варвара Федотова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1821 ст.

Дочь: Беляева Ксения Константинова

Мать ребёнка: Беляева Варвара Федотова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1857
Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

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