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Беляева Варвара Федотова

Место рождения

Бурково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

05.07.1856 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бурково, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Грязовецкого уезда казенного ведомства деревни Буракова (?) Федота Иванова дочь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Константин Антипин

Рождение ребёнка
23.09.1802 ст.

Сын: Беляев Григорий Константинов

Отец ребёнка: Беляев Константин Антипин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.05.1804 ст.

Сын: Беляев Дмитрий Константинов

Отец ребёнка: Беляев Константин Антипин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.02.1806 ст.

Сын: Беляев Алексей Константинов

Отец ребёнка: Беляев Константин Антипин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.04.1808 ст.

Сын: Беляев Иван Константинов

Отец ребёнка: Беляев Константин Антипин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.11.1810 ст.

Сын: Беляев Егор Константинов

Отец ребёнка: Беляев Константин Антипин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.12.1812 ст.

Сын: Беляев Евфимий Константинов

Отец ребёнка: Беляев Константин Антипин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.06.1815 ст.

Сын: Беляев Федот Константинов

Отец ребёнка: Беляев Константин Антипин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.03.1818 ст.

Дочь: Беляева Мария Константинова

Отец ребёнка: Беляев Константин Антипин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.01.1821 ст.

Дочь: Беляева Ксения Константинова

Отец ребёнка: Беляев Константин Антипин

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
05.07.1856 ст.
Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

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