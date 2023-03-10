Беляев Дмитрий Константинов
Место рождения
Дата рождения09.05.1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1804 ст.
Бракосочетание
30.01.1831 ст.
Жена: Беляева Любовь Сидорова
Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1832 ст.
Дочь: Беляева Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Беляева Любовь Сидорова
Рождение ребёнка
02.01.1834 ст.
Дочь: Беляева Домника Дмитриева
Мать ребёнка: Беляева Любовь Сидорова
Рождение ребёнка
03.08.1836 ст.
Дочь: Беляева Евдокия Дмитриева
Мать ребёнка: Беляева Любовь Сидорова
Рождение ребёнка
17.06.1839 ст.
Мать ребёнка: Беляева Любовь Сидорова
Рождение ребёнка
03.03.1843 ст.
Дочь: Беляева Анастасия Дмитриева
Мать ребёнка: Беляева Любовь Сидорова
Рождение ребёнка
12.10.1845 ст.
Сын: Беляев Иван Дмитриев
Мать ребёнка: Беляева Любовь Сидорова
Рождение ребёнка
09.08.1848 ст.
Дочь: Беляева Ульяна Дмитриева
Мать ребёнка: Беляева Любовь Сидорова
Смерть
Неизвестно