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Беляев Дмитрий Константинов

Место рождения

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

09.05.1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1804 ст.

Отец: Беляев Константин Антипин

Мать: Беляева Варвара Федотова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.01.1831 ст.

Жена: Беляева Любовь Сидорова

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1832 ст.

Дочь: Беляева Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Беляева Любовь Сидорова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.01.1834 ст.

Дочь: Беляева Домника Дмитриева

Мать ребёнка: Беляева Любовь Сидорова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.08.1836 ст.

Дочь: Беляева Евдокия Дмитриева

Мать ребёнка: Беляева Любовь Сидорова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.06.1839 ст.

Сын: Беляев Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Беляева Любовь Сидорова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.03.1843 ст.

Дочь: Беляева Анастасия Дмитриева

Мать ребёнка: Беляева Любовь Сидорова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.10.1845 ст.

Сын: Беляев Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Беляева Любовь Сидорова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.08.1848 ст.

Дочь: Беляева Ульяна Дмитриева

Мать ребёнка: Беляева Любовь Сидорова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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