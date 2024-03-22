Беляева Любовь Сидорова
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Бракосочетание
30.01.1831 ст.
Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1832 ст.
Дочь: Беляева Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Константинов
Рождение ребёнка
02.01.1834 ст.
Дочь: Беляева Домника Дмитриева
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Константинов
Рождение ребёнка
03.08.1836 ст.
Дочь: Беляева Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Константинов
Рождение ребёнка
17.06.1839 ст.
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Константинов
Рождение ребёнка
03.03.1843 ст.
Дочь: Беляева Анастасия Дмитриева
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Константинов
Рождение ребёнка
12.10.1845 ст.
Сын: Беляев Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Константинов
Рождение ребёнка
09.08.1848 ст.
Дочь: Беляева Ульяна Дмитриева
Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Константинов
Смерть
Неизвестно