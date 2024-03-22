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Беляева Любовь Сидорова

Место рождения

Курьяково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Курьяково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.01.1831 ст.

Муж: Беляев Дмитрий Константинов

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.01.1832 ст.

Дочь: Беляева Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Константинов

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.01.1834 ст.

Дочь: Беляева Домника Дмитриева

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Константинов

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.08.1836 ст.

Дочь: Беляева Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Константинов

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.06.1839 ст.

Сын: Беляев Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Константинов

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.03.1843 ст.

Дочь: Беляева Анастасия Дмитриева

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Константинов

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.10.1845 ст.

Сын: Беляев Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Константинов

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.08.1848 ст.

Дочь: Беляева Ульяна Дмитриева

Отец ребёнка: Беляев Дмитрий Константинов

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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