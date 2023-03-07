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Беляев Иван Дмитриев

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Место рождения

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.10.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1845 ст.

Отец: Беляев Дмитрий Константинов

Мать: Беляева Любовь Сидорова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Беляев Александр Иванов

Мать ребёнка: Беляева Пелагея Иванова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Беляев Федор Иванов

Мать ребёнка: Беляева Пелагея Иванова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Беляева Устинья Иванова

Мать ребёнка: Беляева Пелагея Иванова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Беляев Иван Иванов

Мать ребёнка: Беляева Пелагея Иванова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Беляева Александра Иванова

Мать ребёнка: Беляева Пелагея Иванова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Пелагея Иванова

Смерть
Неизвестно
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