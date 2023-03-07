Беляев Иван Дмитриев
Место рождения
Дата рождения12.10.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1845 ст.
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Беляева Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1871
Сын: Беляев Федор Иванов
Мать ребёнка: Беляева Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Беляева Устинья Иванова
Мать ребёнка: Беляева Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1877
Сын: Беляев Иван Иванов
Мать ребёнка: Беляева Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Беляева Александра Иванова
Мать ребёнка: Беляева Пелагея Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Пелагея Иванова
Смерть
Неизвестно