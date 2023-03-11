Беляева Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1871
Сын: Беляев Федор Иванов
Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Беляева Устинья Иванова
Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1877
Сын: Беляев Иван Иванов
Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Беляева Александра Иванова
Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляев Иван Дмитриев
Смерть
Неизвестно