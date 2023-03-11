Беляева Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Беляев Александр Иванов

Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриев

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Беляев Федор Иванов

Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриев

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Беляева Устинья Иванова

Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриев

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Беляев Иван Иванов

Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриев

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Беляева Александра Иванова

Отец ребёнка: Беляев Иван Дмитриев

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Иван Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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