Беляева (Малышева) Пелагея Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Малышева) Пелагея Федорова

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Место рождения

Спас-Лом

Дата рождения

06.10.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1809

Отец: Малышев Федор Михайлов

Мать: Малышева Елена Никитина

Бракосочетание
04.02.1829

Муж: Беляев Григорий Константинов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Беляев Ульян Григорьев

Отец ребёнка: Беляев Григорий Константинов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Беляев Семен Григорьев

Отец ребёнка: Беляев Григорий Константинов

Рождение ребёнка
14.01.1838 ст.

Сын: Беляев Максим Григорьев

Отец ребёнка: Беляев Григорий Константинов

Рождение ребёнка
05.11.1840 ст.

Дочь: Беляев Матрона Григорьева

Отец ребёнка: Беляев Григорий Константинов

Рождение ребёнка
10.01.1844 ст.

Сын: Беляев Антон Григорьев

Отец ребёнка: Беляев Григорий Константинов

Рождение ребёнка
01.10.1846

Дочь: Беляева Устинья Григорьева

Отец ребёнка: Беляев Григорий Константинов

Смерть
Неизвестно
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