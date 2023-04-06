Беляева (Малышева) Пелагея Федорова
Место рождения
Дата рождения06.10.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1809
Отец: Малышев Федор Михайлов
Мать: Малышева Елена Никитина
Бракосочетание
04.02.1829
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Беляев Григорий Константинов
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Беляев Григорий Константинов
Рождение ребёнка
14.01.1838 ст.
Отец ребёнка: Беляев Григорий Константинов
Рождение ребёнка
05.11.1840 ст.
Дочь: Беляев Матрона Григорьева
Отец ребёнка: Беляев Григорий Константинов
Рождение ребёнка
10.01.1844 ст.
Отец ребёнка: Беляев Григорий Константинов
Рождение ребёнка
01.10.1846
Дочь: Беляева Устинья Григорьева
Отец ребёнка: Беляев Григорий Константинов
Смерть
Неизвестно