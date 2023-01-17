Сейфетдияр Шамсиваров
Место рождения
Дата рождения1814
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Шамсивар Айсакаев
Мать: Гульезара
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Кубра Сейфетдиярова
Мать ребёнка: Бибигульстан
Рождение ребёнка
1844
Сын: Мухаметсадык Сейфетдияров
Мать ребёнка: Гафифа
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мухаметхафиз Сейфетдияров
Мать ребёнка: Бибигульстан
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Бибилатифа Сейфетдиярова
Мать ребёнка: Гафифа
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мухаметвагиз Сейфетдияров
Мать ребёнка: Бибигульстан
Рождение ребёнка
21.05.1851
Сын: Мухаметзакир Сейфетдияров
Мать ребёнка: Бибигульстан
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Бибисафа Сейфетдиярова
Мать ребёнка: Гафифа
Рождение ребёнка
15.02.1854
Мать ребёнка: Бибигульстан
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Бедрисафа Сейфетдиярова
Мать ребёнка: Гафифа
Рождение ребёнка
1858
Сын: Ахметша Сейфетдияров
Мать ребёнка: Бибигульстан