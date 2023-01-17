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Сейфетдияр Шамсиваров

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1814

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Шамсивар Айсакаев

Мать: Гульезара

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Кубра Сейфетдиярова

Мать ребёнка: Бибигульстан

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Мухаметсадык Сейфетдияров

Мать ребёнка: Гафифа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Мухаметхафиз Сейфетдияров

Мать ребёнка: Бибигульстан

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Бибилатифа Сейфетдиярова

Мать ребёнка: Гафифа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Мухаметвагиз Сейфетдияров

Мать ребёнка: Бибигульстан

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1851

Сын: Мухаметзакир Сейфетдияров

Мать ребёнка: Бибигульстан

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Бибисафа Сейфетдиярова

Мать ребёнка: Гафифа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1854

Сын: Мухаметсафа Сейфетдияров

Мать ребёнка: Бибигульстан

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Бедрисафа Сейфетдиярова

Мать ребёнка: Гафифа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Ахметша Сейфетдияров

Мать ребёнка: Бибигульстан

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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