Шамсивар Айсакаев
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1844
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Гайса (Айсакай) Сулейманов
Мать: Гульбика Салиева
Рождение ребёнка
1801
Сын: Хаирзаман Шамсиваров
Мать ребёнка: Гульезара
Рождение ребёнка
1803
Сын: Катлызаман (Котлояр) Шамсиваров
Мать ребёнка: Гульезара
Рождение ребёнка
1805
Сын: Сахаутдин Шамсиваров
Мать ребёнка: Гульезара
Рождение ребёнка
1806
Сын: Багаутдин Шамсиваров
Мать ребёнка: Гульезара
Рождение ребёнка
1810
Сын: Авдияр Шамсиваров
Мать ребёнка: Гульезара
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Гульезара
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Хусниджамал Шамсиварова
Мать ребёнка: Гулямзя
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Хиснилзилана Шамсиварова
Мать ребёнка: Гульезара
Рождение ребёнка
1821
Сын: Асфандияр Шамсиваров
Мать ребёнка: Гулямзя
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Хамсиджамал Шамсиварова
Мать ребёнка: Гулямзя
Смерть
1844