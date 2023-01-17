Шамсивар Айсакаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамсивар Айсакаев

Шамсивар Айсакаев

avatar

Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1777

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Гайса (Айсакай) Сулейманов

Мать: Гульбика Салиева

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Сын: Хаирзаман Шамсиваров

Мать ребёнка: Гульезара

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Катлызаман (Котлояр) Шамсиваров

Мать ребёнка: Гульезара

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Сын: Сахаутдин Шамсиваров

Мать ребёнка: Гульезара

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Багаутдин Шамсиваров

Мать ребёнка: Гульезара

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Авдияр Шамсиваров

Мать ребёнка: Гульезара

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Сейфетдияр Шамсиваров

Мать ребёнка: Гульезара

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Хусниджамал Шамсиварова

Мать ребёнка: Гулямзя

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Хиснилзилана Шамсиварова

Мать ребёнка: Гульезара

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Сын: Асфандияр Шамсиваров

Мать ребёнка: Гулямзя

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Хамсиджамал Шамсиварова

Мать ребёнка: Гулямзя

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1844
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close