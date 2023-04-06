Катлызаман (Котлояр) Шамсиваров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катлызаман (Котлояр) Шамсиваров

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Шамсивар Айсакаев

Мать: Гульезара

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Сын: Мухаметзариф Катлызаманов

Мать ребёнка: Гульхабира

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Гайнижамал Катлызаманова

Мать ребёнка: Гульхабира

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ишминиса Катлызаманова

Мать ребёнка: Гульхабира

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1841
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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