Катлызаман (Котлояр) Шамсиваров
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Шамсивар Айсакаев
Мать: Гульезара
Рождение ребёнка
1830
Сын: Мухаметзариф Катлызаманов
Мать ребёнка: Гульхабира
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Гайнижамал Катлызаманова
Мать ребёнка: Гульхабира
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ишминиса Катлызаманова
Мать ребёнка: Гульхабира
Смерть
1841