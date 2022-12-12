Гульхабира
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Мухаметзариф Катлызаманов
Отец ребёнка: Катлызаман (Котлояр) Шамсиваров
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Гайнижамал Катлызаманова
Отец ребёнка: Катлызаман (Котлояр) Шамсиваров
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ишминиса Катлызаманова
Отец ребёнка: Катлызаман (Котлояр) Шамсиваров