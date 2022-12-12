Гульхабира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГульхабира

Гульхабира

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Мухаметзариф Катлызаманов

Отец ребёнка: Катлызаман (Котлояр) Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Гайнижамал Катлызаманова

Отец ребёнка: Катлызаман (Котлояр) Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ишминиса Катлызаманова

Отец ребёнка: Катлызаман (Котлояр) Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close