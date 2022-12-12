Гульезара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульезара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Хаирзаман Шамсиваров

Отец ребёнка: Шамсивар Айсакаев

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Катлызаман (Котлояр) Шамсиваров

Отец ребёнка: Шамсивар Айсакаев

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Сын: Сахаутдин Шамсиваров

Отец ребёнка: Шамсивар Айсакаев

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Багаутдин Шамсиваров

Отец ребёнка: Шамсивар Айсакаев

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Авдияр Шамсиваров

Отец ребёнка: Шамсивар Айсакаев

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Сейфетдияр Шамсиваров

Отец ребёнка: Шамсивар Айсакаев

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Хиснилзилана Шамсиварова

Отец ребёнка: Шамсивар Айсакаев

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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