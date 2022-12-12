Гульезара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Хаирзаман Шамсиваров
Отец ребёнка: Шамсивар Айсакаев
Рождение ребёнка
1803
Сын: Катлызаман (Котлояр) Шамсиваров
Отец ребёнка: Шамсивар Айсакаев
Рождение ребёнка
1805
Сын: Сахаутдин Шамсиваров
Отец ребёнка: Шамсивар Айсакаев
Рождение ребёнка
1806
Сын: Багаутдин Шамсиваров
Отец ребёнка: Шамсивар Айсакаев
Рождение ребёнка
1810
Сын: Авдияр Шамсиваров
Отец ребёнка: Шамсивар Айсакаев
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Шамсивар Айсакаев
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Хиснилзилана Шамсиварова
Отец ребёнка: Шамсивар Айсакаев