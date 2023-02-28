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Сахаутдин Шамсиваров

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1805

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Шамсивар Айсакаев

Мать: Гульезара

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Уильдан Сахаутдинов

Мать ребёнка: Шарифа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Шагаутдин Сахаутдинов

Мать ребёнка: Шарифа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Канафия Сахаутдинова

Мать ребёнка: Шарифа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Камалетдин Сахаутдинов

Мать ребёнка: Шарифа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Фахриниса Сахаутдинова

Мать ребёнка: Шарифа

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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