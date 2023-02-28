Сахаутдин Шамсиваров
Место рождения
Дата рождения1805
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Шамсивар Айсакаев
Мать: Гульезара
Рождение ребёнка
1835
Сын: Уильдан Сахаутдинов
Мать ребёнка: Шарифа
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Шарифа
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Канафия Сахаутдинова
Мать ребёнка: Шарифа
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Шарифа
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Фахриниса Сахаутдинова
Мать ребёнка: Шарифа