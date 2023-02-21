Гафифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гафифа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Мухаметсадык Сейфетдияров

Отец ребёнка: Сейфетдияр Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Бибилатифа Сейфетдиярова

Отец ребёнка: Сейфетдияр Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Бибисафа Сейфетдиярова

Отец ребёнка: Сейфетдияр Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Бедрисафа Сейфетдиярова

Отец ребёнка: Сейфетдияр Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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