Гафифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Мухаметсадык Сейфетдияров
Отец ребёнка: Сейфетдияр Шамсиваров
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Бибилатифа Сейфетдиярова
Отец ребёнка: Сейфетдияр Шамсиваров
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Бибисафа Сейфетдиярова
Отец ребёнка: Сейфетдияр Шамсиваров
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Бедрисафа Сейфетдиярова
Отец ребёнка: Сейфетдияр Шамсиваров