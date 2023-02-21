Бибигульстан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Кубра Сейфетдиярова
Отец ребёнка: Сейфетдияр Шамсиваров
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мухаметхафиз Сейфетдияров
Отец ребёнка: Сейфетдияр Шамсиваров
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мухаметвагиз Сейфетдияров
Отец ребёнка: Сейфетдияр Шамсиваров
Рождение ребёнка
21.05.1851
Сын: Мухаметзакир Сейфетдияров
Отец ребёнка: Сейфетдияр Шамсиваров
Рождение ребёнка
15.02.1854
Отец ребёнка: Сейфетдияр Шамсиваров
Рождение ребёнка
1858
Сын: Ахметша Сейфетдияров
Отец ребёнка: Сейфетдияр Шамсиваров