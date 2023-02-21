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Бибигульстан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Кубра Сейфетдиярова

Отец ребёнка: Сейфетдияр Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Мухаметхафиз Сейфетдияров

Отец ребёнка: Сейфетдияр Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Сын: Мухаметвагиз Сейфетдияров

Отец ребёнка: Сейфетдияр Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.05.1851

Сын: Мухаметзакир Сейфетдияров

Отец ребёнка: Сейфетдияр Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1854

Сын: Мухаметсафа Сейфетдияров

Отец ребёнка: Сейфетдияр Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1858

Сын: Ахметша Сейфетдияров

Отец ребёнка: Сейфетдияр Шамсиваров

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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