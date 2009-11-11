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Резницкий Лев Вольфович

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Место рождения

Российская Империя, Херсонская губерния, г. Николаев

Дата рождения

1906

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Резницкий Вольф

Мать: Резницкая Шендель Львовна

Российская Империя, Херсонская губерния, г. Николаев
Рождение ребёнка
1931

Сын: Резницкий Владимир Львович

Мать ребёнка: Резницкая Аида Вольфовна

СССР, УССР, г. Николаев
Рождение ребёнка
13.10.1934

Сын: Резницкий Александр Львович

Мать ребёнка: Резницкая Аида Вольфовна

СССР, УССР, г. Николаев
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Резницкая Соня Львовна

Мать ребёнка: Резницкая Аида Вольфовна

CCCР, УССР, г. Николаев
Рождение ребёнка
1939

Сын: Резницкий Анатолий Львович

Мать ребёнка: Резницкая Аида Вольфовна

СССР, УССР, г. Николаев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резницкая Аида Вольфовна

Смерть
1964
СССР, УССР, г. Николаев
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