Резницкий Лев Вольфович
Место рожденияРоссийская Империя, Херсонская губерния, г. Николаев
Дата рождения1906
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Резницкий Вольф
Российская Империя, Херсонская губерния, г. Николаев
Рождение ребёнка
1931
Сын: Резницкий Владимир Львович
Мать ребёнка: Резницкая Аида Вольфовна
СССР, УССР, г. Николаев
Рождение ребёнка
13.10.1934
Сын: Резницкий Александр Львович
Мать ребёнка: Резницкая Аида Вольфовна
СССР, УССР, г. Николаев
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Резницкая Соня Львовна
Мать ребёнка: Резницкая Аида Вольфовна
CCCР, УССР, г. Николаев
Рождение ребёнка
1939
Сын: Резницкий Анатолий Львович
Мать ребёнка: Резницкая Аида Вольфовна
СССР, УССР, г. Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резницкая Аида Вольфовна
Смерть
1964
СССР, УССР, г. Николаев