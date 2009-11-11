Резницкий Александр Львович
Место рожденияСССР, УССР, г. Николаев
Дата рождения13.10.1934
Дата смерти11.11.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.10.1934
Отец: Резницкий Лев Вольфович
Мать: Резницкая Аида Вольфовна
СССР, УССР, г. Николаев
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Рывкина Соня Александровна
Мать ребёнка: Резницкая Галина Львовна
Николаев, СССР
Рождение ребёнка
1963
Сын: Резницкий Игорь Александрович
Мать ребёнка: Резницкая Галина Львовна
СССР, УССР, г. Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резницкая Галина Львовна
Смерть
11.11.2009
San Francisco, San Francisco County, CA, United States (США)