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Резницкий Александр Львович

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Место рождения

СССР, УССР, г. Николаев

Дата рождения

13.10.1934

Дата смерти

11.11.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1934

Отец: Резницкий Лев Вольфович

Мать: Резницкая Аида Вольфовна

СССР, УССР, г. Николаев
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Рывкина Соня Александровна

Мать ребёнка: Резницкая Галина Львовна

Николаев, СССР
Рождение ребёнка
1963

Сын: Резницкий Игорь Александрович

Мать ребёнка: Резницкая Галина Львовна

СССР, УССР, г. Николаев
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резницкая Галина Львовна

Смерть
11.11.2009
San Francisco, San Francisco County, CA, United States (США)
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