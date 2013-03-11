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Резницкий Владимир Львович

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Место рождения

СССР, УССР, г. Николаев

Дата рождения

1931

Дата смерти

11.03.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Резницкий Лев Вольфович

Мать: Резницкая Аида Вольфовна

СССР, УССР, г. Николаев
Рождение ребёнка
1961

Сын: Резницкий Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: Резницкая Мая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резницкая Мая

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
11.03.2013
Мюнхен, Бавария, Германия
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