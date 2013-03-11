Резницкий Владимир Львович
Место рожденияСССР, УССР, г. Николаев
Дата рождения1931
Дата смерти11.03.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Резницкий Лев Вольфович
Мать: Резницкая Аида Вольфовна
СССР, УССР, г. Николаев
Рождение ребёнка
1961
Сын: Резницкий Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: Резницкая Мая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Резницкая Мая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
11.03.2013
Мюнхен, Бавария, Германия