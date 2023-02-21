Резницкий Вольф
Место рожденияРоссийская Империя, Херсонская губерния, г. Николаев
Дата рождения1870 или 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1870 или 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Российская Империя, Херсонская губерния, г. Николаев
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Гройсман Сара Вольфовна
Мать ребёнка: Резницкая Шендель Львовна
Российская Империя, Херсонская губерния, г. Николаев
Рождение ребёнка
Между 1903 и 1910
Дочь: Резницкая Татьяна Вольфовна
Мать ребёнка: Резницкая Шендель Львовна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Резницкая Шендель Львовна
Российская Империя, Херсонская губерния, г. Николаев
Смерть
Неизвестно
Российская Империя, Херсонская губерния, г. Николаев