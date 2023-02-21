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Резницкий Вольф

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Место рождения

Российская Империя, Херсонская губерния, г. Николаев

Дата рождения

1870 или 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 или 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя, Херсонская губерния, г. Николаев
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Гройсман Сара Вольфовна

Мать ребёнка: Резницкая Шендель Львовна

Российская Империя, Херсонская губерния, г. Николаев
Рождение ребёнка
Между 1903 и 1910

Дочь: Резницкая Татьяна Вольфовна

Мать ребёнка: Резницкая Шендель Львовна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Резницкий Лев Вольфович

Мать ребёнка: Резницкая Шендель Львовна

Российская Империя, Херсонская губерния, г. Николаев
Смерть
Неизвестно
Российская Империя, Херсонская губерния, г. Николаев
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