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Шихов Лука Тимофеевич

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Место рождения

д. Репные (Репинская)

Дата рождения

1751

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Шихов Тимофей Никифорович

Мать: Шихова Ирина Макарова

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Шихова Гликерия Лукяновна

Мать ребёнка: Шихова Агафия Радионовна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Шихова Мария Лукяновна

Мать ребёнка: Шихова Агафия Радионовна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1786

Сын: Шихов Андрей Лукянович

Мать ребёнка: Шихова Агафия Радионовна

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Мария Лукяновна

Мать ребёнка: Шихова Агафия Радионовна

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Агафия Радионовна

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1825
д. Репные (Репинская)
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