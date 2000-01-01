Шихов Лука Тимофеевич
Место рожденияд. Репные (Репинская)
Дата рождения1751
Дата смерти1825
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Шихов Тимофей Никифорович
Мать: Шихова Ирина Макарова
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Шихова Гликерия Лукяновна
Мать ребёнка: Шихова Агафия Радионовна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Шихова Мария Лукяновна
Мать ребёнка: Шихова Агафия Радионовна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Шихова Агафия Радионовна
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Мария Лукяновна
Мать ребёнка: Шихова Агафия Радионовна
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Агафия Радионовна
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1825
д. Репные (Репинская)