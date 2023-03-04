Шихова Агафия Радионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Шихова Гликерия Лукяновна
Отец ребёнка: Шихов Лука Тимофеевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Шихова Мария Лукяновна
Отец ребёнка: Шихов Лука Тимофеевич
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Шихов Лука Тимофеевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Шихова) Мария Лукяновна
Отец ребёнка: Шихов Лука Тимофеевич
Смерть
Неизвестно