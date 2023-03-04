Шихова Агафия Радионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихова Агафия Радионовна

Шихова Агафия Радионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Лука Тимофеевич

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Шихова Гликерия Лукяновна

Отец ребёнка: Шихов Лука Тимофеевич

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Шихова Мария Лукяновна

Отец ребёнка: Шихов Лука Тимофеевич

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1786

Сын: Шихов Андрей Лукянович

Отец ребёнка: Шихов Лука Тимофеевич

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Шихова) Мария Лукяновна

Отец ребёнка: Шихов Лука Тимофеевич

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.