Шихов Тимофей Никифорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1779
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шихов Никифор .
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шихова Ирина Макарова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Шихова Ирина Макарова
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Шихова Ирина Макарова
Смерть
До 1779