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Шихов Тимофей Никифорович

Место рождения

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1779

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шихов Никифор .

Мать: не указана

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шихова Ирина Макарова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1751

Сын: Шихов Лука Тимофеевич

Мать ребёнка: Шихова Ирина Макарова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1761

Сын: Шихов Герасим Тимофеевич

Мать ребёнка: Шихова Ирина Макарова

Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1779
Репинская, Халтуринский уезд, Вятская губерния

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