Шихова (?) Ирина Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШихова (?) Ирина Макарова

Шихова (?) Ирина Макарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Шихов Лука Тимофеевич

Отец ребёнка: Шихов Тимофей Никифорович

д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1761

Сын: Шихов Герасим Тимофеевич

Отец ребёнка: Шихов Тимофей Никифорович

д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Тимофей Никифорович

д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1786
д. Репные (Репинская)
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