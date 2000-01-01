Шихова (?) Ирина Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Шихов Тимофей Никифорович
д. Репные (Репинская)
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Шихов Тимофей Никифорович
д. Репные (Репинская)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Место жительства
Неизвестно
д. Репные (Репинская)
Смерть
1786
д. Репные (Репинская)