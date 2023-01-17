Долгих (Турышев) Михаил Селиверстович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиОколо 1964
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Турышев Селиверст Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1914
Дочь: Романова Федосья Михайловна
Мать ребёнка: Долгих Ульяна Степановна
Осинцово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Долгих Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгих Николай Михайлович
Мать ребёнка: Долгих Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгих Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Долгих Ульяна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгих Ульяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгих Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Долгих Ульяна Степановна
Смерть
Около 1964