Долгих (Турышев) Михаил Селиверстович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгих (Турышев) Михаил Селиверстович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Около 1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Турышев Селиверст Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1914

Дочь: Романова Федосья Михайловна

Мать ребёнка: Долгих Ульяна Степановна

Осинцово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Долгих Ульяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгих Николай Михайлович

Мать ребёнка: Долгих Ульяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгих Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Долгих Ульяна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгих Ульяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгих Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Долгих Ульяна Степановна

Смерть
Около 1964
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