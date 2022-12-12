Турышев Селиверст Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турышев Селиверст Алексеевич

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Место рождения

Осинцово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Осинцово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1895

Сын: Долгих Михаил Селиверстович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Гордеев Василий Селиверстович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Екатерина Селиверстовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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