Кваченков Петр Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759 ст.
Дата смерти10.03.1815 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
26.04.1808 ст.
Дочь: Мавра Петрова
Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Иванова
Запись №28 Малороссийского общества у крестьянина Петра Кирилова дочь Мавра
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Иванова
Рождение ребёнка
28.07.1813 ст.
Дочь: Марья Петрова
Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Иванова
Запись №65 Малороссийского общества (у) крестьянина Петра Кваченкова родилась дочь Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.03.1815 ст.
Запись №6 Малороссийского Общества крестьянин Петр Кваченков. 67 лет, от дряхлости. Исповедовал и приобщал священник Василий Семенов Погребение исправлял священник Николай Протопопов с дьяконом Иван... Показать все