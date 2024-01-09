Кваченков Петр Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кваченков Петр Кириллов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759 ст.

Дата смерти

10.03.1815 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Кваченков Павел Петров

Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Кваченков Алексей Петров

Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Кваченков Андриян Петров

Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1808 ст.

Дочь: Мавра Петрова

Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №28 Малороссийского общества у крестьянина Петра Кирилова дочь Мавра
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Сын: Кваченков Иван Петров

Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1813 ст.

Дочь: Марья Петрова

Мать ребёнка: Кваченкова Прасковья Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №65 Малороссийского общества (у) крестьянина Петра Кваченкова родилась дочь Марья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кваченкова Прасковья Иванова

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
10.03.1815 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №6 Малороссийского Общества крестьянин Петр Кваченков. 67 лет, от дряхлости. Исповедовал и приобщал священник Василий Семенов Погребение исправлял священник Николай Протопопов с дьяконом Иван... Показать все
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