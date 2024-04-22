Кваченкова (Сорокина) Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кваченкова (Сорокина) Прасковья Иванова

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

Около 1775 ст.

Дата смерти

12.11.1841 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Кваченков Павел Петров

Отец ребёнка: Кваченков Петр Кириллов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Сын: Кваченков Алексей Петров

Отец ребёнка: Кваченков Петр Кириллов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Сын: Кваченков Андриян Петров

Отец ребёнка: Кваченков Петр Кириллов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1808 ст.

Дочь: Мавра Петрова

Отец ребёнка: Кваченков Петр Кириллов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №28 Малороссийского общества у крестьянина Петра Кирилова дочь Мавра
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.

Сын: Кваченков Иван Петров

Отец ребёнка: Кваченков Петр Кириллов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1813 ст.

Дочь: Марья Петрова

Отец ребёнка: Кваченков Петр Кириллов

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №65 Малороссийского общества (у) крестьянина Петра Кваченкова родилась дочь Марья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кваченков Петр Кириллов

Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Смерть
12.11.1841 ст.
Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №65 Карантинного селения государственного крестьянина вдова Праскева Иванова Кваченкова, 62 года; от поноса Исповедовал и приобщал Иерей Александр Дубовский
Похороны
13.11.1841 ст.
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