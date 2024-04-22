Кваченкова (Сорокина) Прасковья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775 ст.
Дата смерти12.11.1841 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1775 ст.
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Петр Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Петр Кириллов
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Петр Кириллов
Рождение ребёнка
26.04.1808 ст.
Дочь: Мавра Петрова
Отец ребёнка: Кваченков Петр Кириллов
Запись №28 Малороссийского общества у крестьянина Петра Кирилова дочь Мавра
Рождение ребёнка
Около 1808 ст.
Отец ребёнка: Кваченков Петр Кириллов
Рождение ребёнка
28.07.1813 ст.
Дочь: Марья Петрова
Отец ребёнка: Кваченков Петр Кириллов
Запись №65 Малороссийского общества (у) крестьянина Петра Кваченкова родилась дочь Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Михаила Архангела церковь, с. Карантинное, Карантинная волость, Астраханский уезд, Астраханская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.11.1841 ст.
Запись №65 Карантинного селения государственного крестьянина вдова Праскева Иванова Кваченкова, 62 года; от поноса Исповедовал и приобщал Иерей Александр Дубовский
Похороны
13.11.1841 ст.