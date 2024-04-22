(Кваченкова) Марья Петрова
Место рождения
Дата рождения28.07.1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
28.07.1813 ст.
Запись №65 Малороссийского общества (у) крестьянина Петра Кваченкова родилась дочь Марья
Крещение
28.07.1813 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Молитвовал и крестил священник Николай Протопопов с дьячком Тимофеем Семеновым Восприемницею была крестьянская жена Агафья Трофимова
Смерть
Неизвестно