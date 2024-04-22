(Кваченкова) Мавра Петрова
Место рождения
Дата рождения26.04.1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1808 ст.
Запись №28 Малороссийского общества у крестьянина Петра Кирилова дочь Мавра
Крещение
26.04.1808 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Крещена того (ж) числа священником Афанасием Васильевым с дьячком Василием Антоновым Восприемницею была того ж общества Михайла Колесникова жена Марфа Данилова
Смерть
Неизвестно