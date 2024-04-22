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(Кваченкова) Мавра Петрова

Место рождения

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния

Дата рождения

26.04.1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Около 1775 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1808 ст.

Отец: Кваченков Петр Кириллов

Мать: Кваченкова Прасковья Иванова

Карантинное, Астраханский уезд, Астраханская губерния
Запись №28 Малороссийского общества у крестьянина Петра Кирилова дочь Мавра
Крещение
26.04.1808 ст.
Казанская церковь, Астрахань, Астраханская губерния, Российская империя
Крещена того (ж) числа священником Афанасием Васильевым с дьячком Василием Антоновым Восприемницею была того ж общества Михайла Колесникова жена Марфа Данилова
Смерть
Неизвестно
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