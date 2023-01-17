Димитриева Елена Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Димитриева Елена Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1936

Сын: Димитриев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Димитриев Алексей Елисеевич

Рождение ребёнка
21.08.1938

Дочь: Бессудная Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Димитриев Алексей Елисеевич

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.06.1941

Сын: Димитриев Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Димитриев Алексей Елисеевич

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Дмитриева Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Димитриев Алексей Елисеевич

Рождение ребёнка
1950

Сын: Димитриев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Димитриев Алексей Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Сергей Николаевич

Смерть
1988
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