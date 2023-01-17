Димитриева Елена Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1936
Сын: Димитриев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Димитриев Алексей Елисеевич
Рождение ребёнка
21.08.1938
Дочь: Бессудная Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Димитриев Алексей Елисеевич
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.06.1941
Сын: Димитриев Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Димитриев Алексей Елисеевич
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Дмитриева Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Димитриев Алексей Елисеевич
Рождение ребёнка
1950
Сын: Димитриев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Димитриев Алексей Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988