Бессудная (Димитриева) Юлия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения21.08.1938
Дата смерти11.08.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1938
Рождение ребёнка
13.01.1961
Сын: Бессудный Николай Юрьевич
Отец ребёнка: Бессудный Юрий Данилович
Рождение ребёнка
01.06.1967
Дочь: Новикова Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Бессудный Юрий Данилович
Буйнакск, город Буйнакск, Республика Дагестан
Смерть
11.08.2011