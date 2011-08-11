Бессудная (Димитриева) Юлия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессудная (Димитриева) Юлия Алексеевна

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

21.08.1938

Дата смерти

11.08.2011

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1938

Отец: Димитриев Алексей Елисеевич

Мать: Димитриева Елена Федотовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
13.01.1961

Сын: Бессудный Николай Юрьевич

Отец ребёнка: Бессудный Юрий Данилович

Рождение ребёнка
01.06.1967

Дочь: Новикова Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Бессудный Юрий Данилович

Буйнакск, город Буйнакск, Республика Дагестан
Смерть
11.08.2011
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