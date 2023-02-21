Димитриев Алексей Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1952
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Димитриев Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1936
Сын: Димитриев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Димитриева Елена Федотовна
Рождение ребёнка
21.08.1938
Дочь: Бессудная Юлия Алексеевна
Мать ребёнка: Димитриева Елена Федотовна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.06.1941
Сын: Димитриев Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Димитриева Елена Федотовна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Дмитриева Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Димитриева Елена Федотовна
Рождение ребёнка
1950
Сын: Димитриев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Димитриева Елена Федотовна
Смерть
1952