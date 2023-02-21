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Димитриев Алексей Елисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1952

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Димитриев Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1936

Сын: Димитриев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Димитриева Елена Федотовна

Рождение ребёнка
21.08.1938

Дочь: Бессудная Юлия Алексеевна

Мать ребёнка: Димитриева Елена Федотовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.06.1941

Сын: Димитриев Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Димитриева Елена Федотовна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Дмитриева Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Димитриева Елена Федотовна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Димитриев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Димитриева Елена Федотовна

Смерть
1952
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