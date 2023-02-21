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Димитриев Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1936

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1936

Отец: Димитриев Алексей Елисеевич

Мать: Димитриева Елена Федотовна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Димитриев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Димитриева Раиса

Рождение ребёнка
1967

Сын: Димитриев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Димитриева Раиса

Рождение ребёнка
1974

Сын: Димитриев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Димитриева Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Димитриева Раиса

Смерть
2020
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