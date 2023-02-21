Димитриев Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1936
Дата смерти2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1936
Рождение ребёнка
1960
Сын: Димитриев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Димитриева Раиса
Рождение ребёнка
1967
Сын: Димитриев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Димитриева Раиса
Рождение ребёнка
1974
Сын: Димитриев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Димитриева Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Димитриева Раиса
Смерть
2020