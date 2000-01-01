Димитриева Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Сын: Димитриев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Димитриев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1967
Сын: Димитриев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Димитриев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1974
Сын: Димитриев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Димитриев Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно