Димитриева Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Димитриева Раиса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Сын: Димитриев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Димитриев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1967

Сын: Димитриев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Димитриев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1974

Сын: Димитриев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Димитриев Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Димитриев Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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