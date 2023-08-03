Шадышков Фёдор
Место рождения
Дата рождения15.02.1886
Дата смерти31.01.1953
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1886
Отец: Шадышков Георгий (Егор)
Мать: Шадышкова (Гущина) Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Шадышков Павел
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Шадышков Пётр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Шадышков) Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1917
Сын: Шадышков Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Шадышкова) Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1925
Сын: Шадышков Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1927
Сын: Шадышков Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1930
Дочь: Шадышкова (Шадышков) Клавдия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь: (Шадышкова) Нина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
31.01.1953
Похороны
Неизвестно