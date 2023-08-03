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Шадышков Фёдор

Место рождения

Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

15.02.1886

Дата смерти

31.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1886

Отец: Шадышков Георгий (Егор)

Мать: Шадышкова (Гущина) Марфа

Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Шадышков Павел

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Шадышков Пётр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Шадышков) Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1917

Сын: Шадышков Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Шадышкова) Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1925

Сын: Шадышков Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1927

Сын: Шадышков Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.02.1930

Дочь: Шадышкова (Шадышков) Клавдия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Шадышкова) Нина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
31.01.1953
Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Похороны
Неизвестно
Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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