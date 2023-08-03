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Шадышков Георгий (Егор)

Место рождения

Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

04.01.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1865

Отец: Шадышков Василий

Мать: Шадышкова Ирина Павловна

Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шадышков Иван

Мать ребёнка: Шадышкова (Гущина) Марфа

Бракосочетание
27.09.1882

Жена: Шадышкова (Гущина) Марфа

Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
священник Їоан Д҄іомидовꙏ | Знаменская церковь, Рызлей
Рождение ребёнка
15.02.1886

Сын: Шадышков Фёдор

Мать ребёнка: Шадышкова (Гущина) Марфа

Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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