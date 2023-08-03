Шадышков Георгий (Егор)
Место рождения
Дата рождения04.01.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1865
Отец: Шадышков Василий
Мать: Шадышкова Ирина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шадышков Иван
Мать ребёнка: Шадышкова (Гущина) Марфа
Бракосочетание
27.09.1882
Жена: Шадышкова (Гущина) Марфа
священник Їоан Д҄іомидовꙏ | Знаменская церковь, Рызлей
Рождение ребёнка
15.02.1886
Сын: Шадышков Фёдор
Мать ребёнка: Шадышкова (Гущина) Марфа
Смерть
Неизвестно