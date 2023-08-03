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Шадышкова Ирина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Склянина (Шадышкова) (Шадышков) Марфа

Отец ребёнка: Шадышков Василий

Рождение ребёнка
04.01.1865

Сын: Шадышков Георгий (Егор)

Отец ребёнка: Шадышков Василий

Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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