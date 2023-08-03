Шадышков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шадышков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Склянина (Шадышкова) (Шадышков) Марфа
Мать ребёнка: Шадышкова Ирина Павловна
Рождение ребёнка
04.01.1865
Мать ребёнка: Шадышкова Ирина Павловна
Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно