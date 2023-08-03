Шадышков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадышков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шадышков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Склянина (Шадышкова) (Шадышков) Марфа

Мать ребёнка: Шадышкова Ирина Павловна

Рождение ребёнка
04.01.1865

Сын: Шадышков Георгий (Егор)

Мать ребёнка: Шадышкова Ирина Павловна

Рызлей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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